Wipro-AWS Launch Pad in Bengaluru, Indien, präsentiert KI-, ML-, Blockchain- und IoT-Lösungen

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein führendes globales Unternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsprozessdienstleistungen, hat heute das Wipro-AWS Launch Pad vorgestellt, ein hochmodernes, immersives Co-Innovationszentrum in Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS). Wipro, mit seinem qualifizierten Team von AWS-zertifizierten Mitarbeitern, ist ein innovationsgeführter Technologiepartner für Kunden auf ihrem Weg der kontinuierlichen Geschäftstransformation.

Dieses hochmoderne "Innovation-In-Aktion"-Zentrum auf dem Campus von Wipro in Kodathi, Bengaluru, wird es Wipro ermöglichen, seine Angebote auf AWS Cloud für Kunden aus allen Branchen zu entwickeln und zu präsentieren. Das Zentrum dient als multidisziplinäre Kundenpräsentations-Drehscheibe für spezialisierte Teams, um Ideen zu generieren, zu kooperieren und futuristische Lösungen zu entwickeln und bereitzustellen, wobei AWS Cloud Services unter anderem in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI), Machine Learning (ML), Analytik, Internet of Things (IoT), Blockchain, Augmented und Virtual Reality genutzt werden.

Dieses Zentrum ermöglicht einen integrierten Bereitstellungsansatz, der eine beschleunigte Cloud-Einführung für Unternehmen ermöglicht und Kunden dabei unterstützt, Agilität, Sicherheit und Kosten zu verbessern, um eine bessere Geschäftsperformance zu erzielen.

Von der Entwicklung und Schaffung hochmoderner Lösungen bis hin zum Erreichen des Status eines Premier Consulting Partners im AWS Partner Network (APN) hat Wipro eine umfassende Expertise im Bereich AWS Cloud Services zur Bereitstellung transformativer Cloud-Programme entwickelt. Dieses Zentrum unterstreicht das gemeinsame Engagement von Wipro und AWS für innovative Lösungen und hervorragenden Kundenservice.

Ramesh Nagarajan, Senior Vice President Cloud, Wipro Limited sagte: "Das Wipro-AWS Launch Pad demonstriert, was wir am besten können die Zukunft vor Augen haben und transformative Lösungen für unsere Kunden entwickeln. Mit unserer Expertise im Bereich AWS Cloud Services freuen wir uns, den kontinuierlichen Weg der Geschäftstransformation unserer Kunden durch das Wipro-AWS Launch Pad zu unterstützen."

Ed Lenta, Managing Director, Asia Pacific, Amazon Web Services, fügte hinzu: "Wipro setzt mit dem Wipro-AWS Launch Pad Maßstäbe, indem es die wirklich innovativen Erfahrungen demonstriert, die auf AWS entwickelt werden können. Als Premium Consulting Partner des AWS Partner Network (APN), der einige unserer größten und transformativsten Projekte vorantreibt, ist es großartig zu sehen, wie die starke Vision von Wipro in Bezug auf Kundenerlebnisse auf eine so ansprechende und eindringliche Weise zum Leben erweckt wird."

