Das integrierte Konsolenerlebnis revolutioniert die Kundenbetreuungsprozesse

SugarCRM Inc., ein Unternehmen, das Firmen dabei unterstützt, herausragende Kundenerlebnisse zu schaffen, kündigte heute Sugar Serve an, ein bahnbrechendes neues Angebot für die Automatisierung von Prozessen in der Kundenbetreuung, mit dem Agenten alles, was sie für die Bearbeitung eines Kundenfalles brauchen, in einer integrierten und optimierten Konsolenumgebung direkt zur Hand haben.

"Dies führt zu umfangreichen neuen Funktionen für Kundendienstmitarbeiter, die mit keiner anderen Anwendung auf dem heutigen Markt zu vergleichen sind", so CEO Craig Charlton. "Mit unserer Servicekonsole haben wir alle wichtigen Informationen für die Lösung eines Kundenfalles in einem einzigen Panel zusammengefasst. So können unsere Agenten die Bearbeitungszeiten verkürzen, die SLA-Leistung verbessern, die Kundenzufriedenheit steigern und die Supporterfahrung verbessern. Und das bringt sie auf den Weg, Kunden fürs Leben zu gewinnen."

Die Servicekonsole ist eine Schlüsselfunktion von Sugar Serve. Sie platziert wichtige Datenpunkte wie die nächstbeste Aktion basierend auf den SLA, Konto- und Kontaktinformationen, dem Kontoaktivitätsverlauf und sogar Falldetails in den Mittelpunkt ohne Suchen oder Navigieren. Weitere Funktionen sind:

SLA-Management Priorisiert die Arbeit, stellt das Erreichen der SLA sicher und misst die Supportleistung durch die koordinierte Verwaltung komplexer SLAs und Geschäftszentren mit mehreren Regionen und Geschäftszeiten

Priorisiert die Arbeit, stellt das Erreichen der SLA sicher und misst die Supportleistung durch die koordinierte Verwaltung komplexer SLAs und Geschäftszentren mit mehreren Regionen und Geschäftszeiten SugarBPM-Automatisierung Nutzt einsatzbereite Workflows und SugarBPM sofort, um die Arbeit intelligent zu priorisieren; das heißt Fälle weiterzuleiten, neu zuzuweisen und zu eskalieren, Folgetermine zu berechnen und Benachrichtigungen zu senden

Nutzt einsatzbereite Workflows und SugarBPM sofort, um die Arbeit intelligent zu priorisieren; das heißt Fälle weiterzuleiten, neu zuzuweisen und zu eskalieren, Folgetermine zu berechnen und Benachrichtigungen zu senden Self-Service Ermöglicht es Kunden, mithilfe eines benutzerfreundlichen Kundenportals und einer Wissensdatenbank Probleme zu lösen und Antworten auf Fragen zu finden

Ermöglicht es Kunden, mithilfe eines benutzerfreundlichen Kundenportals und einer Wissensdatenbank Probleme zu lösen und Antworten auf Fragen zu finden Berichte und Analysen Bietet Support-Center-Managern mit über 60 vorgefertigten Berichten und Dashboards tiefere Einblicke in die wichtigsten Messdaten

Sugar Serve ist Teil der Sugar-Version 9.1, die auch Folgendes enthält:

Sugar Sell Die preisgekrönte Vertriebsautomatisierungslösung von Sugar, die für ihre intuitive Benutzeroberfläche, Erweiterbarkeit und Kundenzufriedenheit bekannt ist

Die preisgekrönte Vertriebsautomatisierungslösung von Sugar, die für ihre intuitive Benutzeroberfläche, Erweiterbarkeit und Kundenzufriedenheit bekannt ist Sugar Market Die allumfassende Lösung für Marketingautomatisierung, die die Effizienz und Produktivität des Marketings steigern soll, ist ein Rebranding von Salesfusion, einem führenden Anbieter von Marketing-Automatisierungslösungen, der kürzlich von Sugar übernommen wurde

Die allumfassende Lösung für Marketingautomatisierung, die die Effizienz und Produktivität des Marketings steigern soll, ist ein Rebranding von Salesfusion, einem führenden Anbieter von Marketing-Automatisierungslösungen, der kürzlich von Sugar übernommen wurde SugarIdentity Bietet föderierte Identität und ein umfassendes Single-Sign-On für alle Sugar-Anwendungen und -Dienste und unterstützt Kunden bei der sicheren Verwaltung der Benutzeridentitäten und beim Zugriff auf Anwendungen und Dienste im Sugar-Umfeld

Bietet föderierte Identität und ein umfassendes Single-Sign-On für alle Sugar-Anwendungen und -Dienste und unterstützt Kunden bei der sicheren Verwaltung der Benutzeridentitäten und beim Zugriff auf Anwendungen und Dienste im Sugar-Umfeld Kachelansicht Stellt eine Pivot-Tabellenähnliche Organisationsstruktur für die Opportunity-Pipeline bereit, einschließlich der Verwaltung von Opportunities nach Verkaufsphase und erwartetem Abschlussdatum

Stellt eine Pivot-Tabellenähnliche Organisationsstruktur für die Opportunity-Pipeline bereit, einschließlich der Verwaltung von Opportunities nach Verkaufsphase und erwartetem Abschlussdatum Mobile Verbesserungen von Sugar Bietet detaillierte Einblicke, verbesserte Zusammenarbeit und ein besseres Angebotserlebnis für mehrere Währungen

Bietet detaillierte Einblicke, verbesserte Zusammenarbeit und ein besseres Angebotserlebnis für mehrere Währungen Erweiterte E-Mail-Bearbeitung bei SugarBPM Überwacht und löst E-Mail-basierte Aktionen innerhalb eines Workflows aus und ermöglicht das Einstellen von "Von" und "Antworten an" in automatisierten E-Mails

"Das neue Sugar Serve-Modul von SugarCRM ist in Kombination mit dem von Salesfusion betriebenen Sugar Market eine Ergänzung zu Sugar Sell, einem der stärksten Salesforce-Automatisierungsprodukte auf dem Markt", so Dan Elman, Lead CRM Analyst von Nucleus Research. "Die enge Verbindung aller drei Faktoren ist eine wichtige Voraussetzung für vorausschauende Erkenntnisse, die sich über das gesamte Kundenerlebnis erstrecken."

Charlton fügt hinzu: "Unsere Vision ist klar und wir werden die Zukunft des Kundenerlebnisses mit leistungsstarken Produkten und innovativen Ideen weiter vorantreiben, indem wir die Bedürfnisse der Kunden vorhersehen und erfüllen, bevor sie erkennen, dass sie sie haben."

Weitere Informationen zu Sugar Serve und der Sugar 9.1-Version finden Sie auf der Website unter https://www.sugarcrm.com.

Über SugarCRM

SugarCRM ist ein führendes Unternehmen im Bereich Customer-Experience-Management, das es Firmen ermöglicht, rentable Kundenbeziehungen aufzubauen, indem hochgradig relevante, personalisierte Erfahrungen während des gesamten Kundenerlebnisses bereitgestellt werden. Wir befähigen Unternehmen, existierende Kundenbeziehungen zu stärken, durch umsetzbare Erkenntnisse und intelligente Automatisierung neue Beziehungen zu schaffen und den Kunden in jeder Erlebnisphase besser zu verstehen. Dies ermöglicht es Unternehmen, die Nachfragegenerierung zu beschleunigen, Einnahmen zu erhöhen, herausragenden Kundendienst bereitzustellen und die Kundentreue zu erhöhen. Unsere anwenderfreundliche, intuitive Plattform macht das Customer-Experience-Management für alle leicht und zugänglich und ermöglicht Fachexperten im Bereich Marketing, Verkauf und Service, sich auf wirkungsvolle, wertschöpfende Aktivitäten zu konzentrieren, die zu Kunden auf Lebenszeit führen.

SugarCRM hat seinen Sitz im Silicon Valley und wird von Accel-KKR unterstützt. Mehr als 2 Millionen Personen in mehr als 120 Ländern verlassen sich auf SugarCRM.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.sugarcrm.com oder folgen Sie @SugarCRM.

ANMERKUNG: SugarCRM und das SugarCRM-Logo sind eingetragene Handelsmarken von SugarCRM Inc. Erwähnte Handelsmarken Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190801006103/de/

Contacts:

Angela Connor

Change Agent Communications

angela@changeagentcommunications.com

919-635-8527