"Wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen", dieser Satz wurde schon Marie Antoinette zugeschrieben. Bei Aldi könnte die Aufforderung jetzt Realität geworden sein: An den Brottheken sah es zuletzt ziemlich leer aus. Diese Chance lässt Discounter-Konkurrent Lidl nicht ungenutzt verstreichen und lockt die Kunden mit Rabatten auf Backwaren zu sich.Schuld an der Misere in den Aldi-Regalen ist die Großbäckerei Kronenbrot, von der Aldi eigentlich die meisten Brot- und Backwaren bezieht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...