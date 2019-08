Der Vorreiter in Sachen Elektromobilität kommt aus Skandinavien. In kaum einem anderen Land fahren so viele batteriebetriebene Fahrzeuge umher wie in Norwegen.? Das Geschäft mit den E-Autos in Norwegen boomt ? Elektromobilität wird vom Staat stark gefördert ? Durch die Subventionierung fehlen EinnahmenIm Land der Berge und Fjorde ist man auf dem richtigen Weg: Gut die Hälfte der neu zugelassenen Autos sind Elektrofahrzeuge, während es in Deutschland gerade einmal zwei Prozent sind. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...