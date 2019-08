Istanbul (ots/PRNewswire) - Mehmet Göçmen, seit dem 30. März 2017 Vorstandsmitglied und Chief Executive Officer (CEO) von Sabanc? Holding, hat sich entschieden, zum 31. Juli 2019 seine Ämter niederzulegen.



Cenk Alper, amtierender President der Sabanc? Holding Industry Group, wurde zum CEO von Sabanc? Holding berufen.



Güler Sabanc?, Chairman von Sabanc? Holding, kommentierte: "Wir bedanken uns bei Mehmet Göçmen, der vor 16 Jahren zu uns gekommen ist und nach verschiedenen Führungspositionen als Vorstandsmitglied und CEO von Sabanc? Holding in den letzten zwei Jahren maßgeblich zu unserem Geschäftserfolg beigetragen hat. Wir wünschen ihm viel Erfolg."



"Unter neuer Führung setzen wir unseren Weg fort, den wir mit der Vision 'Sabanci der neuen Generation' begonnen haben. Mit dieser Personalie setzen wir ein Zeichen, dass wir unsere Unternehmenskultur fortführen, die Sabanci Holding ausmacht und nach vorne trägt. Bevor er 1996 in unseren Konzern kam, hat Cenk Alper in verschiedenen Rollen im In- und Ausland gedient. Mit seiner Erfahrung, seinem Fokus auf Technologie und Innovation und seiner Vision wird er unseren strategischen Transformationsprozess anleiten. Wir sind überzeugt, dass Cenk Alper für unsere Stakeholder mehr Wert schaffen und unserem Konzern in der nächsten Wachstumsphase zum Erfolg verhelfen wird."



CENK ALPER



Cenk Alper ist Absolvent der Middle East Technical University (Fachbereich Maschinentechnik, 1991). Er machte seinen Master-Abschluss in Maschinentechnik an der gleichen Universität und einen MBA an der Sabanc? University. 1996 kam er als Verfahrenstechniker zur Sabanc? Group-Tochter Beksa. Nach verschiedenen Positionen bei Beksa in der Türkei und im Ausland wurde er 2007 zum Kordsa Global Technology Director ernannt. Bei Kordsa diente er in verschiedenen ranghohen Positionen und war von 2013 bis 2017 CEO von Kordsa. Alper wurde 2017 zum President der Sabanc? Holding Industry Group berufen, diese Rolle wird er neben der als CEO von Sabanc? Holding weiter ausfüllen.



