"Südwest Presse" zum Bahnprojekt S21:

"Einmal mehr wird klar: Der neue Tiefbahnhof in Stuttgart ist für die Zukunft nicht wirklich geeignet. Schon vor Jahren warnten die Gegner vor zu geringen Kapazitäten - jetzt bestätigen sich ihre Befürchtungen Stück für Stück. Die Bahn argumentiert, dass der Tiefbahnhof eine höhere Kapazität hat als der bestehende Kopfbahnhof - sie will aber offenbar nicht zur Kenntnis nehmen, dass die Station auf einen möglichen starken Anstieg der Fahrgastzahlen durch immer mehr Anstrengungen beim Klimaschutz nicht eingestellt ist. Es wäre an der Zeit, sich endlich ehrlich zu machen und gegenzusteuern."/yyzz/DP/he

AXC0016 2019-08-02/05:35