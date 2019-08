Konzentration richtet sich auf Wirtschaftspolitik und Anreize, die auf langfristiges Wachstum und Transparenz ausgerichtet sind

Die Aufgabe der Algorand Foundation ist es, den langfristigen Erfolg des öffentlichen Blockchain-Netzwerks und des Algo-Tokens zu fördern. Durch die Einführung einer optionalen frühzeitigen Rücknahme geben wir den Auktionsteilnehmern eine vorzeitige optionale Möglichkeit, eine über den aktuellen Algo-Wert liegende Rückerstattung zu erhalten. Als Reaktion auf die Rückmeldungen aus dem Markt versucht die Stiftung, die langfristige Tragfähigkeit und Fairness im Algo-Markt für die verbleibenden Teilnehmer zu stärken, die eine längerfristige Perspektive verfolgen und zum Aufbau der Algorand-Plattform beitragen wollen.

Dementsprechend wird die Stiftung als Alternative zu der ursprünglichen Rückerstattungsoption von 90 %, die den Auktionskäufern am ersten Jahrestag der ersten Auktion zur Verfügung steht, eine optionale vorzeitige Rücknahmeoption anbieten, um diese spezifischen Auktionstoken aus dem Verkehr zu ziehen. Im Rahmen dieser Option kann ein Benutzer, der X Algos bei der ersten Auktion gekauft hat, alle X Algos in dieser kommenden Woche an die Stiftung zurückgeben und 85 (unter Berücksichtigung der Wirkung des Zeitwertes des Geldes) des für den Erwerb gezahlten Preises erhalten.

Um die Teilnahmebedingungen zu erfüllen, haben die Teilnehmer sieben Tage Zeit, um alle Algos in ihr entsprechendes Wallet zurückzugeben, beginnend am 2. August 2019 um 8 Uhr SGT und endend am 9. August 2019 um Mitternacht SGT. Das Rücknahmefenster öffnet sich am 23. August und gewährt eine Rückerstattung von 85 des Abrechnungspreises bei der ersten Auktion. Die Rückerstattungen werden in der gleichen Währung ausgezahlt, in der das Auktionskonto erstellt wurde (USD, BTC, ETH).

Details zum Zeitfenster für die frühzeitige Rücknahme

Alle Algos, die zur Einlösung bestimmt sind, müssen sich in dem Wallet befinden, das die Algos aus erfolgreichen Auktionsgeboten bis zum 9. August 2019 um Mitternacht SGT erhalten hat.

Das Rücknahmebearbeitungsfenster wird sieben Tage betragen und beginnt am 23. August 2019 um Mitternacht SGT.

Rücknahmen müssen über die Auktionswebsite der Algorand Foundation und Ihr Auktionskonto erfolgen. Zusätzliche Informationen für Teilnehmer, die zu einer frühzeitigen Rücknahme berechtigt sind, folgen.

Die Algorand Foundation erstattet 85 des Auktionsabrechnungspreises pro zurückgegebenem Algo Auktionsabrechnungspreis: 2,40 USD pro Algo 85 Rückerstattung: 2,04 USD pro Algo

Wenn Sie Ihr Auktionskonto mit USD erstellt haben, werden Rückerstattungen innerhalb von 1-3 Tagen bearbeitet (abhängig von der Dauer der Banküberweisung)

Wenn Sie Ihr Auktionskonto mit BTC oder ETH erstellt haben, werden die Rückerstattungen innerhalb von drei Stunden bearbeitet.

Anforderungen für das Zeitfenster für die frühzeitige Rücknahme

100 der Algos, die bei der Auktion für eine einzige Adresse erhalten wurden, müssen zurückgegeben werden es werden keine Teilerstattungen gewährt

Alle Algos müssen sich in dem Wallet befinden, das die Algos aus erfolgreichen Auktionsgeboten bis zum 9. August 2019 um Mitternacht SGT erhalten hat, sonst haben Sie keinen Anspruch auf Teilnahme am Zeitfenster für die frühzeitige Rücknahme

Rücknahmen müssen über die Website der Auktion und Ihr ursprüngliches Auktionskonto erfolgen. Zusätzliche Informationen für Teilnehmer, die zu einer frühzeitigen Rücknahme berechtigt sind, folgen.

Die Teilnehmer dieses optionalen vorzeitigen Rücknahmeprogramms erklären sich damit einverstanden, auf ihre Rechte im Rahmen der ursprünglichen Rückerstattungsrichtlinie von 90 zu verzichten.

Nächste Schritte zur Teilnahme an der vorzeitigen Rücknahme:

Stellen Sie sicher, dass bis zum 9. August 2019 um Mitternacht SGT Ihr entsprechendes Auktions-Wallet die gleiche Anzahl von Algos hat, die Sie aus der ursprünglichen Auktion erhalten haben.

Ursprüngliche Rückerstattungsrichtlinie

Die Teilnehmer können die ursprüngliche Rückerstattungsrichtlinie von 90 beibehalten. Dies bedeutet, dass die Auktionsteilnehmer ihre Algos weiterhin behalten können und die Möglichkeit haben, an der ursprünglichen Rückerstattungsrichtlinie im Juni 2020 teilzunehmen. Zu dem Zeitpunkt haben sie eine Woche Zeit, um die 90%ige Rückerstattung des Kaufpreises der Auktion vom Juni 2019 auszuüben. Einzelheiten zur Ausübung dieser Option werden im Juni 2020 vorliegen.

