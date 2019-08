Der Kurs des Euro hat sich am Freitag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1082 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1037 Dollar festgesetzt.

Kurz vor dem Wochenende rückte der Handelskrieg zwischen den USA und China wieder in den Fokus. Am Devisenmarkt wurden am Morgen traditionell sichere Anlagehäfen wie der japanische Yen und der Schweizer Franken angesteuert. Der Kurs des Yen konnte im Handel mit dem Dollar seit dem Vorabend etwa zwei Prozent zulegen.

Am Donnerstagabend hatte US-Präsident Donald Trump im Handelskrieg mit China neue Strafzölle auf chinesische Güter angekündigt. Chinas Außenminister Wang Yi hat dies verurteilt. "Eine Erhöhung der Zölle ist definitiv keine konstruktive Maßnahme zur Lösung der Wirtschafts- und Handelsspannungen, keine korrekte Maßnahme", sagte er am Freitag im chinesischen Fernsehen am Rande des ASEAN-Außenministertreffens in Thailand.

Trump will sich außerdem am Freitagabend zu den Handelsbeziehungen mit der Europäischen Union äußern. Händler befürchten eine Verschärfung des Tones im Handelskonflikt mit Europa./jkr/jha/

ISIN EU0009652759

AXC0054 2019-08-02/07:28