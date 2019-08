Mehr Immobilien und teurere Mieten spielen Vonovia in die Karten. Im ersten Halbjahr hat Deutschlands größter Immobilienkonzern deutlich höhere Gewinne verzeichnet. Zudem profitierte Vonovia von seinem Geschäft mit der Immobilienprojektentwicklung sowie geringeren Kosten bei der Bewirtschaftung der Wohnungen. In den ersten sechs Monaten 2019 stieg das operative Ergebnis - gemessen an der für die Branche wichtigen Kenngröße Funds from Operations, kurz FFO - im Jahresvergleich um knapp 13 Prozent ...

