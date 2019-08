Lufthansa (LHA): ab in den Süden!

Kursdebakel bei Lufthansa: -35% in 6 Monaten, jetzt weitere Short-Chance mit bombastischem Chance-Risiko-Verhältnis

Symbol:ISIN: DE0008232125: Im Halbjahresvergleich der Dax-Werte ist die Lufthansa-Aktie der absolute Tiefflieger mit minus 35 Prozent. Der Kurs ist jetzt an einer entscheidenden Marke angekommen. Die Unterstützungs - / Widerstandslinie bei 14,50 EUR hat im langjährige Verlauf mehrere markante Haltepunkte. Diese Marke wurde vor kurzem bereits durchbrochen. Wenn der Kranichvogel jetzt nach oben durchstartet ist alles in Butter und wir können das als Fehlausbruch abwinken. Sollte die Linie nachhaltig gerissen werden, lassen die erst in der Ansicht über fünf Jahre erkennbaren nächsten Unterstützungslinien bei 10,56 EUR und 9,06 EUR grüßen. Das Kurspotential nach unten beträgt aus heutiger Sicht noch einmal minus 25 bis 30 Prozent.Die Lufthansa hat bei den jüngsten Quartalszahlen enttäuscht und auch die Prognosen nach unten korrigiert. Internationale Handelskriege und Diskussionen zum Klimaschutz lassen wenig Hoffnung aufkommen, dass der Kurs der Kranichlinie in Kürze drehen könnte. Nach den schwachen Vorgaben am gestrigen Donnerstag von der Wallstreet wäre es keine große Überraschung, wenn die Lufthansa-Aktie weiter fallen würde.Einstiegssignal für einen Short-Trade, etwa in Form eines Leerverkaufs, könnte ein Kurs unter 14 EUR sein, mit Stopp Loss bei 14,75 EUR. Aus den zuvor genannten Kurszielen ergibt sich ein bombastisches Chance-Risiko-Verhältnis zwischen 1:4 und 1:6.Aussicht:Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/lufthansa-lha-ab-in-den-sueden/Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in LHA.