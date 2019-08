The following instruments on XETRA do have their first trading day 02.08.2019

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA135087K379 CDA 19/30 BD00 BON CAD N

CA XFRA DE000HLB33X8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.08A/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA US438516BT21 HONEYWELL IN 19/22 BD00 BON USD N

CA XFRA US438516BU93 HONEYWELL IN 19/29 BD00 BON USD N

CA XFRA US438516BV76 HONEYWELL IN 19/22 FLR BD00 BON USD N

CA XFRA US438516BW59 HONEYWELL IN 19/24 BD00 BON USD N

CA GLQ XFRA CA31210A1084 FAX CAPITAL CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 9GN XFRA CA37149B1094 GENERATION MINING EQ00 EQU EUR N

CA 2J6 XFRA CA55344L1022 MPX INTERNATIONAL CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 0E9 XFRA CA59325P1080 MGX RENEWABLES INC. EQ01 EQU EUR N

CA T8A1 XFRA US89421B1098 TRAVELCENTERS AMERICA INC EQ01 EQU EUR N