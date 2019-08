FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

PVDA XFRA US85917A1007 STERLING BANCORP DL-,01 0.063 EUR

5HM XFRA US4281041032 HESS MIDSTREAM PTNS 0.360 EUR

D9N XFRA CH0011003594 GAVAZZI -C.- INH. B SF 15 10.923 EUR

AXE XFRA US0147521092 ALEXANDER'S INC. DL 1 4.078 EUR

BDO XFRA US18270P1093 CLARUS CORP. 0.023 EUR