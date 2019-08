FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WB1 XFRA US9570901036 WESTAMERICA BANCORP. 0.372 EUR

WED XFRA US9478901096 WEBSTER FINL CORP. DL-,01 0.363 EUR

VO7 XFRA US9290421091 VORNADO RLTY TR. SBI 0.598 EUR

NFS XFRA US6558441084 NORFOLK STHN CORP. DL 1 0.852 EUR

NB6 XFRA US6550441058 NOBLE ENERGY DL 0,01 0.109 EUR

MAS XFRA US5854641009 MELCO RESORTS+ENMT SP.ADR 0.150 EUR

MW1A XFRA US5771281012 MATTHEWS INTL CORP.A DL 1 0.181 EUR

IDJ XFRA US4511071064 IDACORP INC. 0.571 EUR

HC5 XFRA US40414L1098 HCP INC. DL 1 0.335 EUR

TRVC XFRA US1729674242 CITIGROUP INC. DL -,01 0.462 EUR

CFX XFRA US14040H1059 CAPITAL ONE FINL DL-,01 0.363 EUR

3CV XFRA US1266331065 CVR PARTNERS L.P. 0.127 EUR

FL9 XFRA US12662P1084 CVR ENERGY INC. DL-,01 0.680 EUR

BREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.005 EUR

A4S XFRA US03076C1062 AMERIPRISE FINL DL-,01 0.879 EUR

W4M XFRA US01881G1067 ALLIANCEBERNSTEIN HLDG LP 0.508 EUR

P3G XFRA SG1Q52922370 SUNTEC REAL EST. INV. UTS 0.011 EUR

NEQ XFRA FR0000120560 NEOPOST S.A. INH. EO 1 0.530 EUR

XFRA XS0251226154 DEXIA CL 06/21 FLRMTN 0.000 %

BRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.005 EUR

LBJ XFRA BMG540501027 LAZARD LTD. DL-,01 0.426 EUR

08M XFRA GRS518003009 ADMIE IPTO HLDG EO 2,12 0.088 EUR

0R3 XFRA US49435R1023 KIMBELL RTY PARTNERS L.P. 0.353 EUR

SFE XFRA US87165B1035 SYNCHRONY FIN. DL-,001 0.199 EUR

I3B XFRA US45384B1061 INDEPENDENT BK GR.DL -,01 0.227 EUR

2EV XFRA PR30040P1032 EVERTEC INC. 0.045 EUR

0N5 XFRA US65506L1052 NOBLE MIDSTREAM PARTNERS 0.556 EUR

77S XFRA US80283M1018 SANTAND.CONS.USA HL.DL-01 0.199 EUR

7SG XFRA US8493431089 SPRAGUE RESOURCES LP UTS 0.605 EUR

03G XFRA MHY2687W1084 GASLOG PARTNERS UTS 0.498 EUR

49M XFRA US8226341019 SHELL MIDSTR.PARTN.LP UTS 0.390 EUR

KR51 XFRA US48251W1045 KKR + CO. INC. A O.N. 0.113 EUR

M0X XFRA US55336V1008 MPLX L.P. UTS 0.605 EUR

D6L XFRA US24664T1034 DELEK LOGISTICS P.LP UTS 0.770 EUR

60L XFRA US52471Y1064 LEGACYTEXAS FINL GRP 0.227 EUR