FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.08.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 05.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.08.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 05.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH6JM5 HCOB MZC 2 17/20 0.000 %

1N6 XFRA US65341B1061 NEXTERA ENERGY PTNS UTS 0.455 EUR

V1L XFRA US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP.DL-,01 0.816 EUR

AMT XFRA US87236Y1082 TD AMERITRADE HLDG DL-,01 0.272 EUR

98P XFRA US69349H1077 PNM RESOURCES INC. 0.263 EUR

ONK XFRA US6826801036 ONEOK INC. (NEW) DL-,01 0.807 EUR

MWZ XFRA US59156R1086 METLIFE INC. DL-,01 0.399 EUR

48E XFRA US29273V1008 ENERGY TRANSFER L.P. 0.276 EUR

C64 XFRA US16411Q1013 CHENIERE ENERGY PART.L.P. 0.553 EUR

DEVL XFRA SG1L01001701 DBS GRP HLDGS SD 1 0.198 EUR

THH XFRA MHY8564M1057 TEEKAY LNG PARTNERS UTS 0.172 EUR

XFRA US86765K1097 SUNOCO L.P. UTS 0.748 EUR

INN1 XFRA NL0011821202 ING GROEP NV EO -,01

2UP XFRA US9033181036 USD PARTNERS LP UTS 0.331 EUR

CM4 XFRA US12654A1016 CNX MIDSTREAM PART. UTS 0.350 EUR

5BS XFRA US8644821048 SUBURBAN PROPANE PART.UTS 0.544 EUR

XFRA DE000HLB4Q10 LB.HESS.-THR.ZI.DI.08A/18 0.001 %

7MGC XFRA SG2F55990442 MAPLETREE N.ASIA COMM.T. 0.012 EUR

XFRA DE000HSH5XQ9 HCOB MZC 3 16/20 0.000 %

XFRA DE000HSH5XR7 HCOB MZC 4 16/26 0.001 %

3PXA XFRA MHY622674098 NAVIOS MARITIME PARTNERS 0.272 EUR