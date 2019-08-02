FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.08.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.08.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
XFRA US8941741014 TRAVELCENTERS AMERICA LLC
3CQA XFRA CA2103172029 CONSTANTINE METAL RES.LTD
WX8 XFRA CNE100003F19 WUXI APPTEC H 02359 YC1
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.08.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
XFRA US8941741014 TRAVELCENTERS AMERICA LLC
3CQA XFRA CA2103172029 CONSTANTINE METAL RES.LTD
WX8 XFRA CNE100003F19 WUXI APPTEC H 02359 YC1