FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.08.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA US8941741014 TRAVELCENTERS AMERICA LLC

3CQA XFRA CA2103172029 CONSTANTINE METAL RES.LTD

WX8 XFRA CNE100003F19 WUXI APPTEC H 02359 YC1