FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.08.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 05.08.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.08.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

P6V XFRA AU000000PVD1 PURA VIDA ENERGY NL

CNM1 XFRA AU000000CCE7 CARNEGIE CLEAN EN.

HEE XFRA GRS395363005 HELLEN.EX.-ATHENS ST. NA.

HCOE XFRA DE000A14YKA5 L+G-LOIM GGB.F.UETF AEHDZ