Die US-Bank JPMorgan hat Hugo Boss nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Sowohl die Resultate des Modekonzerns als auch das nach unten präzisierte operative Ergebnisziel (Ebit) hätten nicht überrascht, schrieb Analystin Melanie Flouquet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Letzteres beinhalte immer noch eine deutliche Wachstumsbeschleunigung in der zweiten Jahreshälfte./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2019 / 17:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2019 / 17:48 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0150 2019-08-01/21:13

ISIN: DE000A1PHFF7