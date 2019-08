Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für British American Tobacco nach Quartalszahlen von 2800 auf 3000 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Er habe sein Bewertungsmodell an die Resultate des Tabakkonzerns angepasst und wegen der Pfund-Schwäche das Kursziel angehoben, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der Popularität neuartiger Produkte wie E-Zigaretten stehe das Geschäftsmodell aber vor strukturellen Herausforderungen./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2019 / 09:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2019 / 09:53 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB0002875804