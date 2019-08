Mit einem Minus von gut vier Prozent landete die Siemens Aktie am Donnerstag auf dem Spitzenplatz der DAX-Verlierer. Der Grund war die am Morgen präsentierte Bilanz des dritten Quartals des bei Siemens Ende September endenden Geschäftsjahres. Was man da zu sehen bekam, mochte man absolut nicht.

