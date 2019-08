Vinci will sich Staatsanteile vom Pariser Flughafenbetreiber schnappen, die Cembra Money Bank ist stark bei Konsumkrediten und Energieversorger EVN hat viel Eigenkapital. Aktien, Anleihen und Fonds für Privatanleger.

Aktientipp 1: Vinci - Lukrative Konzessionen

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron will den Staatsanteil von 50,6 Prozent am Flughafenbetreiber Aéroports de Paris (ADP) privatisieren. Aktueller Marktwert des Pakets: 9,2 Milliarden Euro. Der Plan könnte allerdings noch an einem Referendum scheitern. Damit es zu einem Volksentscheid kommt, müssen bis März 2020 mindestens 4,7 Millionen wahlberechtigte Franzosen eine Petition unterzeichnen. Aktuell sind rund zwölf Prozent der erforderlichen Unterschriften eingegangen.

Erster Anwärter auf den Zuschlag, sollte es zur Privatisierung kommen, ist Vinci. Der französische Bau- und Infrastrukturkonzern hält bereits acht Prozent an ADP. Zwar macht Vinci mit Bau und Baudienstleistungen noch gut 80 Prozent des Umsatzes. Zwei Drittel des Gewinns aber kommen inzwischen aus margenstarken Konzessionen für Flughäfen und Autobahnen. In Frankreich unterhält Vinci ein 4443 Kilometer umfassendes Autobahnnetz. Zuletzt sicherten sich die Franzosen für 2,9 Milliarden Pfund Sterling, umgerechnet rund 3,2 Milliarden Euro, die Mehrheit (50,01 Prozent) am Londoner Flughafen Gatwick. Weltweit betreibt Vinci in zwölf Ländern 46 Flughäfen mit einem jährlichen Passagieraufkommen von gut 240 Millionen Passagieren. Größer ist nur noch das Ziel der Begierde, die staatliche ADP mit über 280 Millionen Passagieren. Sollte es klappen mit der Privatisierung und Vinci erhielte den Zuschlag, bedeutete das einen Sprung in eine neue Dimension. Doch auch ohne ADP bieten sich im lukrativen Flughafengeschäft weltweit noch gute Gelegenheiten, den Wachstumskurs fortzusetzen.

Aktientipp 2: Cembra Money Bank - Zukauf schafft Mehrwert

Die Schweizer Konsumkreditbank ist die ehemalige GE Money Bank. GE Capital, eine Tochter des US-Mischkonzerns General Electrics (GE), brachte das Institut unter dem neuen Namen Cembra Money Bank im Oktober 2013 an die Börse Zürich. Inzwischen ist GE komplett ausgestiegen.

Cembra steht aktuell auf drei Beinen: Privatkredite, Autofinanzierungen und Kreditkarten. Die Position im Privatkreditgeschäft in der Schweiz (33 Prozent Marktanteil) wird durch den Kauf des Konkurrenten Cashgate für 277 Millionen Schweizer Franken ausgebaut. Zur Finanzierung der Kaufsumme hat Cembra unter anderem das Kapital erhöht, durch die Ausgabe von 1,2 Millionen neuen Aktien zu je 94 Franken. Trotz des gewinnverwässernden Effekts belastete das den Aktienkurs nicht.

Ein starkes Signal. Die Börse sieht offenbar einen Mehrwert durch den Deal. Bei Autofinanzierungen kommt Cembra auf 17 Prozent Marktanteil, im stark wachsenden Kreditkartengeschäft sind es 13 Prozent. Um das Geschäft breiter aufzustellen, steigen die Schweizer jetzt zusammen mit der Berliner Kreditplattform Spotcap in das Onlinekreditgeschäft für kleine Unternehmen ein. Der jüngste Semesterausweis überzeugte. In allen Bereichen gingen die Einnahmen nach oben. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 78,6 Millionen Franken.

Die Bank ist gut kapitalisiert. Das Verhältnis von Eigenkapital zur nicht risikogewichteten Bilanzsumme liegt bei 14,8 Prozent. Die Deutsche Bank kommt auf 3,9 Prozent. Während die Deutsche keine Dividende zahlt, dürfen sich Cembra-Aktionäre auf vier Prozent Rendite freuen.

Aktientipp EVN und Anleihetipp UBM Development

Aktientipp 3: EVN - Einen Euro für 60 Cent kaufen

Aller Voraussicht nach wird der österreichische Versorgungskonzern EVN im laufenden Geschäftsjahr (bis 30. September) netto ein Drittel weniger verdienen als im Vorjahr. Verantwortlich sind hohe Beschaffungskosten für Energie, Aufwand für Absicherungsgeschäfte gegen Strompreisschwankungen ...

