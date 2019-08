Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Evonik von 31 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal sei insgesamt anständig gewesen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dennoch sei die Aktie des Spezialchemiekonzerns wegen eines geringfügig enttäuschenden operativen Gewinns und eines Einmaleffekts beim Free Cashflow unter Druck geraten. Er hält die Reaktion für übertrieben und rät dazu, die Kursschwäche zum Kauf zu nutzen./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2019 / 23:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-08-02/08:25

ISIN: DE000EVNK013