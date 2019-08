Heidelberg (ots) - Ab sofort ist das neue Buch von Ernährungswissenschaftler Uwe Knop erhältlich, das auf der objektiven Analyse von mehr als 5.000 aktuellen Studien basiert: "Dein Körpernavigator zum besten Essen aller Zeiten"



Es ist das das erste und einzige Buch für alle Menschen:



- die genug haben von Ernährungswahn & Besser-Esser-Hybris - die wissen wollen, warum Beweise für gesunde Ernährung fehlen - denen klar ist: Essen ist die schönste Hauptsache der Welt - die intuitiv auf ihren Körper(navigator) vertrauen möchten - die (wieder) gut, gerne und genussvoll essen wollen "Das jüngste Jahrzehnt Ernährungswissenschaft hat klar bestätigt: Es gab nie Beweise für gesunde Ernährung, es gibt bis heute keine und es wird sie auch niemals geben. Die Märchenstunde von schlank-machendem Essen, das vor Krankheiten und Alterung schützt sowie Körperzellen 'detoxt'und verjüngt, die ist endgültig vorbei", erklärt Knop. Stattdessen plädiert der Diplom-Ökotrophologe für mehr Vertrauen in den eigenen Körper: "Wer außer Ihrem Organismus kann wissen, welche Nährstoffe Sie wann benötigen und welches Essen gut, verträglich und gesund für Sie ist? Ganz einfach: Niemand. Hören Sie daher beim Essen auf Ihren intuitiven Ernährungsnavigator - und finden Sie so den natürlichen Weg zu Ihrem besten Essen aller Zeiten."



Knop hat auch die 7 großen ernährungswissenschaftlichen D-A-CH-Institutionen zur "Einteilung in gesunde und ungesunde Lebensmittel" befragt, die im neuen Buch erstmals gemeinsam konzertiert zu Wort kommen - und der Konsens von DGE (D), SGE (CH), ÖGE (A), DIfE (D), BZfE (D) sowie VDOE (D) und VEÖ (A) ist überraschend einstimmig: Diese pauschale Kategorisierung ist nicht mehr zeitgemäß.



Redaktionen können ein Rezensionsexemplar anfordern bei Martin Wohlrab, Polarise Verlag: presse@polarise.de



Pressekontakt:



Martin Wohlrab

Polarise-Verlag, ein Imprint der dpunkt.verlag GmbH, Heidelberg

presse@polarise.de



Original-Content von: echte-esser.de, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/32102