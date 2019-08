Deutsche Staatsanleihen haben am Freitag die starken Kursgewinne vom Vortag nach einer weiteren Eskalation im Handelskrieg zwischen den USA und China gehalten. Zeitweise erreichte der Terminkontrakt Euro-Bund-Future am Morgen ein neues Rekordhoch bei 175,95 Punkten. Zuletzt stand der Bund-Future wieder etwas tiefer bei 175,70 Punkten.

Während die Kurse neue Rekordwerte erreichten, ging es mit den Renditen von Bundesanleihen weiter nach unten. Am Morgen lag die Rendite in der zehnjährigen Laufzeit bei minus 0,48 Prozent und damit so tief wie noch nie.

Kurz vor dem Wochenende ist wieder der Handelskrieg zwischen den USA und China in den Fokus gerückt. An den internationalen Finanzmärkten wurden am Morgen traditionell sichere Anlagehäfen angesteuert, darunter auch deutsche Bundesanleihen.

Die Flucht in Sicherheit sorgte allgemein für eine stärkere Nachfrage nach Staatspapieren. Neben amerikanischen Anleihen profitierten nahezu alle Staatspapiere aus den Ländern der Eurozone.

Am Donnerstagabend hatte US-Präsident Donald Trump im Handelskrieg mit China neue Strafzölle angekündigt. Chinas Außenminister Wang Yi hat dies verurteilt. "Eine Erhöhung der Zölle ist definitiv keine konstruktive Maßnahme zur Lösung der Wirtschafts- und Handelsspannungen, keine korrekte Maßnahme", sagte er am Freitag im chinesischen Fernsehen am Rande des ASEAN-Außenministertreffens in Thailand./jkr/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0068 2019-08-02/08:35