Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Allianz SE auf "Neutral" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Auf den ersten Blick habe der Gewinn die Markterwartung um vier Prozent überboten, schrieb Analyst Johnny Vo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bereinigt um einmalige Effekte, dürfte der Gewinn allerdings im Rahmen der Erwartungen liegen. Interessant sei, dass der Versicherer keinen weiteren Aktienrückkauf angekündigt habe, obwohl sich das laufende Aktienrückkaufprogramm dem Ende nähere. Das könne allerdings Übernahmeaktivitäten geschuldet sein./bek/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2019 / 06:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-08-02/08:43

ISIN: DE0008404005