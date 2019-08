Intel - hält der EMA 50?

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:Der Aktienkurs von Intel hat seit April fast 30% korrigiert. Nun klettert die Aktie des Chip-Konzerns wieder nach oben. Die Aktie von Intel befindet sich aktuell über dem EMA 50 im Aufwärtstrend. Rücksetzer könnten interessante Einstiegsgelegenheiten in die Aktie des Chip-Riesen bieten.Intel korrigiert gerade sehr steil in einer Bullen-Flagge. Am EMA 50 könnte die Intel Aktie ihre Korrekturbewegung beenden. Intel hätte danach gute Chancen aus der Bullen-Flagge auszubrechen, und ihre dynamische Aufwärtsbewegung weiter fortzuführen.Für einen Long-Einstieg sollte der Ausbruch aus der Bullen-Flagge abgewartet werden. Positive Signale vom Gesamtmarkt könnten dieses Setup unterstützen. Als Stopp würde sich der Bereich unter dem EMA 50 anbieten.Meine Meinung zu Intel ist NEUTRAL