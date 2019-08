FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem kräftigen Kurseinbruch zeigen sich die DAX-Futures am Freitagmorgen. Nachdem US-Präsident Trump seine aggressiven Maßnahmen gegen China am Vorabend erneut überraschend verschärfte, sind die Aktienbörsen weltweit auf Talfahrt gegangen. Gegenüber dem Tageshoch vom Donnerstag brach der Kontrakt rund 360 Punkte ein und erreichte im Tief fast 11.900 Punkte. Aktuell zeigt er sich wieder etwas erholt bei 12.026 Zählern. Der Umsatz im frühen Geschäft und aus dem Nachthandel ist aber mit über 11.000 Kontrakten so hoch, dass Händler mit einem Bruch der psychologisch wichtigen 12.000er-Marke im DAX rechnen.

August 02, 2019

