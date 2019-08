Wie der Vorstand von SÜSS MicroTec (WKN: A1K023) schon gestern Abend vermeldete, verzeichnete die Gesellschaft auf Basis vorläufiger Zahlen einen deutlichen Gewinnrückgang (auf EBIT-Basis) im ersten Halbjahr 2019. Trotzdem hält das Management um CEO Dr. Franz Richter unverändert am eigenen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2019e fest. Schauen wir uns daher an dieser Stelle mal gemeinsam an, wie realistisch dies erscheint.

Im ersten Quartal 2019 verzeichnete SÜSS MicroTec noch eine durchschnittliche Rohertragsmarge von 34,4% und in der Folge ein Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 2,1 Mio. Euro. Im zweiten Quartal 2019 sank die Rohertragsmarge dann, angeblich aufgrund eines ungünstigen Umsatzmix auf nur noch 25,5%. Dadurch verzeichnete man letztlich im zweiten Quartal einen EBIT-Verlust von -2,9 Mio. Euro.

Letztlich wurde so im ersten Halbjahr 2019 eine Rohertragsmarge von 30% - und in der Folge ein EBIT-Verlust von kumuliert -0,8 Mio. Euro eingefahren. Allerdings gab es durchaus auch positive Entwicklungen. So konnte das Unternehmen, trotz zunehmend schwieriger konjunktureller Lage, seinen Umsatz im ersten Halbjahr 2019 mit 94,1 Mio. Euro nahezu konstant halten. Darüber hinaus ...

