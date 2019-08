Wie das kleine französische Biotechnologie-Unternehmen Abivax (WKN: A14UQC) gestern Abend per Ad hoc-Meldung bekannt gab, hat man eine klinische Phase-2a-Studie mit seinem Medikamenten-Kandidaten ABX464 in der Indikation rheumatoide Arthritis starten können. Dazu wurde von den entsprechenden Aufsichtsbehörden die Genehmigung zur Durchführung der Studie mit 60 Patienten in vier europäischen Ländern erteilt.

Rheumatoide Arthritis ist dabei eine schwere, den Körper auszehrende Erkrankung, an der schätzungsweise 4,2 Mio. Patienten alleine in den G7-Staaten (Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, das Vereinigte Königreich sowie die Vereinigten Staaten) leiden. Der Gesamtumsatz in diesem Marktsegment lag im vergangenen Jahr 2018 bei zusammen genommen knapp 25 Mrd. US-Dollar.

Insofern wäre eine erfolgreiche Markteinführung von ABX464 ein Meilenstein für Abivax. Allerdings arbeiten sehr viele Unternehmen an entsprechenden Medikamenten und insbesondere die beiden Partner MorphoSys und GlaxoSmithKline (GSK) scheinen hier derzeit die Nase vorn zu haben. So gab MorphoSys bereits im Jahr 2012 den Abschluss einer klinischen Studie der Phase 1b/2a für seinen Medikamenten-Kandidaten MOR103 bekannt.

Auslizenzierung von MOR103/GSK3196165 an GlaxoSmithKline erfolgreich…

Im Juni 2013 erfolgte ...

