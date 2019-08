Tiefenbach (ots) - Das Musik- und Kunstbusiness kann hart sein - ganz besonders wenn Plattenlabels, Managements und Galeristen Erfolgsdruck ausüben. Dass unter Druck nicht immer Diamanten entstehen und dies den kreativen Fluss von neuen Ideen hemmt, hat Künstlerin Barbara Clear zu Beginn ihrer Karriere schnell verstanden. Seit 15 Jahren ist die Rock-Sängerin, Malerin und Designerin autonom und mit eigenen finanziellen Mitteln unterwegs. Und das sehr erfolgreich: Sie trat bereits an Konzertorten wie der Münchener Olympiahalle auf. Neben ihrem Erfolg als Musikerin machte sich Barbara Clear einen Namen als Galeristin. Mehr als 250 Gemälde verkaufte sie bislang in ihrer Galerie sowie auf Messen und Konzerten.



Ihre Malkunst ist zugleich die Basis für ihr neuestes Projekt: Zusammen mit der traditionsreichen Uhrenmarke Dugena bringt Barbara Clear eine eigene Kollektion heraus. Die Ziffernblätter mit den in edlem schwarz gehaltenen Uhrenarmbändern zieren Motive der Künstlerin. Es gibt die Uhr in den drei Varianten "Lichtblick", "Lebensgeister" und "Die Zeit steht still". Zeitlos ist auch das Ziffernblatt: Jeder der 12 Buchstaben ihres Namens "Barbara Clear" ersetzt hier eine Zahl.



Erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden die Uhren auf der Messe "Chamlandchau" im süddeutschen Cham vom 12. bis 16. September 2019. Barbara Clears Fans aus dem Norden Deutschlands haben auf der Messe "Hanse Life" in Bremen vom 20. bis 22. September die Möglichkeit, einen Blick auf die außergewöhnlichen Uhrendesigns zu werfen.



Noch mehr Produkte von Barbara Clear sind ausschließlich über den Shop auf ihrer Webseite unter www.barbara-clear.de oder auf ihren Live-Painting-Events erhältlich. Designs der Ausnahme-Künstlerin sind etwa bei ihren Porzellan-Kollektionen in Zusammenarbeit mit Seltmann Weiden sowie auf den T-Shirts in Kooperation mit World of Textiles zu finden.



Barbara Clear ist eine autonome Künstlerin und lebt in Tiefenbach nahe Passau. Insgesamt besuchten über 300.000 Menschen ihre rund 800 Konzerte. In 15 Jahren produzierte sie über 15 CDs und DVDs. In ihrer eigenen 400m2 großen Galerie stellt sie ihre Kunstwerke aus - mehr als 250 hat sie bereits verkauft. Zusätzlich initiierte Barbara Clear zahlreiche Produkte, die ihre Gemälde tragen. Heute verbindet die Künstlerin bei ihren Auftritten Musik und Malerei zu einer einzigartigen "Konzertkunst".



Montreal (ots/PRNewswire) - - Letko, Brosseau & Associates Inc., ein unabhängiger Investmentmanager, der die Investitionskontrolle bzw. -lenkung über ca. 1,7 % der ausstehenden Aktien von Atrium European Real Estate Limited ("ATRS" oder das "Unternehmen") ausübt und damit als zweitgrößter Aktionär des Unternehmens fungiert, bestätigte heute seine Absicht, GEGEN die vorgeschlagene Transaktion zu stimmen, in deren Rahmen ATRS von Gazit-Globe Ltd. in ein Privatunternehmen umgewandelt werden würde.



Letko Brosseau ist davon überzeugt, dass der angebotene Transaktionspreis von 3,75 Euro pro Aktie deutlich unter dem Nettovermögenswert von 4,62 Euro pro Aktie liegt, der im Finanzbericht des Unternehmens für das Jahr 2018 angegeben ist, und das langfristige Ertragspotenzial von ATRS nicht angemessen widerspiegelt. Das Unternehmen wurde durch eine Reihe von branchenspezifischen Faktoren negativ beeinflusst, und die Transaktion erfolgt zu einem Zeitpunkt mit schlechten Geschäftsergebnissen und einem niedrigen Aktienkurs. Wir gehen davon aus, dass diese branchenbedingten Belastungen zurückgehen werden und erwarten, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens nach Verbesserung der Branchenbedingungen wieder steigen wird. Angesichts dieser erwarteten Verbesserung und unserer Bewertung des langfristigen Ertragspotenzials des Unternehmens wird das Unternehmen im Rahmen dieser Transaktion erheblich unterbewertet.



Letko, Brosseau & Associates Inc. ist ein unabhängiger Investmentmanager mit Sitz in Kanada, der im Jahr 1987 gegründet wurde. Zum 30. Juni 2019 verwaltete die Firma ein Anlagevermögen in Höhe von 28 Mrd. CAD für institutionelle Anleger und Privatkunden. Letko, Brosseau verfügt über Niederlassungen in Montreal, Toronto und Calgary.



ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN



Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen dar. Zukunftsgerichtete Aussagen können Schätzungen, Erwartungen, Meinungen, Prognosen, Vorhersagen, Anleitungen oder andere Erklärungen beinhalten, die keine Fakten darstellen. Letko Brosseau ist der Überzeugung, dass die sich in solchen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegelnden Erwartungen angemessen sind, kann jedoch nicht gewährleisten, dass diese Erwartungen tatsächlich erfüllt werden. Diese Aussagen unterliegen gewissen Risiken und Unsicherheiten und basieren möglicherweise auf Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten oder angedeuteten wesentlich abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Letko Brosseau sind durch diesen Hinweis in ihrer Gesamtheit ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen haben Gültigkeit zum Zeitpunkt dieser Mitteilung, und Letko Brosseau übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen wegen neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu korrigieren, sofern dies nicht ausdrücklich durch anwendbares Wertpapierrecht vorgeschrieben ist.



Peter Letko

peter@lba.ca

Daniel Brosseau

daniel@lba.ca

(514) 499-1200



