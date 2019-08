Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien, Österreich (pta009/02.08.2019/08:59) - * Frequentis größter Industriepartner beim "AIRlabs Austria Innovationslabor" * Mitarbeit am EU-Forschungsprojekt SESAR GOF U-space * Auftrag der US Navy für Drohnen-Kommunikationssystem



Die Frequentis AG (ISIN: ATFREQUENT09), ein international führender Anbieter von Kommunikations-und Informationslösungen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben, treibt das strategische Kernthema "Management von Drohnen im Flugsicherungsbereich" weiter voran. So ist Frequentis größter Industriepartner im gerade angelaufenen Luftfahrtprogramm "Take Off" des österreichischen Bundesministeriums, zeichnet im AIRlabs Austria Innovationslabor im Rahmen der Untersuchung von Anforderungen für unbemannte Luftfahrtsysteme in einer speziell aufbereiteten Drohnen-Testinfrastruktur für die technische Integration verantwortlich und liefert eine zentrale Datenaustauschplattform für das europäische Drohnen-Forschungsprojekt SESAR GOF U-space. Diese Kompetenz wird durch den Auftrag der US Navy bestätigt: Im Juli entschied sich der langjährige Kunde für ein Sprach- und Datenkommunikationssystem von Frequentis zur Unterstützung eines Programms für unbemannte Luftfahrzeuge zur Luftbetankung.



"Als anerkannter Innovationsführer bei informationsverarbeitenden Systemen in sicherheitskritischen Bereichen ist es unsere strategische Zielsetzung, neue Technologien möglichst rasch für den Einsatz nutzbar zu machen. Unser Engagement bei Projekten und Aufträgen im Drohnen-Management bestätigt unseren strategischen Fokus", betont CEO Norbert Haslacher die Bedeutung für Frequentis.



Umfangreiche Mitarbeit bei AIRlabs Austria



Das Luftfahrtprogramm "Take Off" des österreichischen Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) beinhaltet u.a. den Aufbau und Betrieb einer speziell aufbereiteten Testinfrastruktur für unbemannte Luftfahrtsysteme. Die Ausschreibung hierfür hat das Konsortium der FH Joanneum Graz mit 24 namhaften Mitgliedern, darunter Frequentis als größtem Industriepartner, gewonnen. Beim Kick-Off-Meeting Mitte Juli wurden bereits erste Schritte zur erfolgreichen Umsetzung des 5-Jahres-Projektes gesetzt.



Ein spezielles Multisite-Konzept wird dabei Forschung und Entwicklung, Validierung sowie Einsatz in Realumgebung von Unmanned Aerial Systems (UAS) über alle Technologiereifegrade hinweg abdecken. Dies erlaubt ein bundesländerübergreifendes Testen verschiedenster Drohnenanwendungen, wie beispielsweise flugdynamischer Eigenschaften bei herausfordernden Wetterbedingungen im alpinen Bereich, den Flugbetrieb in Städten, sowie die Überwachung kritischer Infrastrukturen wie zum Beispiel Energienetze. Die Testgebiete beschränken sich nicht nur auf den Luftraum; sie bieten außerdem die Möglichkeit, Drohnen-Tests "in door" durchzuführen oder im Labor zu simulieren. Als weltweit wichtiger Systemanbieter für das Management von unbemannten Luftfahrzeugen übernimmt Frequentis in Zusammenarbeit mit Konsortialpartnern die technische Integration. Um den sicheren und effizienten Testbetrieb zu ermöglichen, stellt Frequentis eine Integrationsplattform für die Flugsicherung von bemannten und unbemannten Fluggeräten (ATM / Air Traffic Management sowie UTM / Unmanned Traffic Management) zur Verfügung. Dadurch wird sichergestellt, dass die unterschiedlichen Datenformate konvertiert, fusioniert und den Bedarfsträgern effizient zur Verfügung gestellt werden. Frequentis kann die technischen Anforderungen aus bereits vorhandenen Lösungen bereitstellen.



Mitarbeit am EU-Drohnenforschungsprojekt



Für europäische Drohnen-Forschungsprojekte liefert Frequentis eine zentrale Datenaustauschplattform. Das europäische Forschungsprojekt SESAR GOF U-space hat einen sicheren und umweltfreundlichen Drohnenflugbetrieb im bodennahen Luftraum zum Ziel. Im Juni wurden im Finnischen Meerbusen (Gulf of Finland, GOF) zwei großangelegte Validierungen für den kommerziellen Nutzen von Drohnen sowie die Integration von unbemannten Flugkörpern in einen gemeinsamen Luftraum durchgeführt. Weitere Demo-Vorführungen sind im August geplant.



Auftrag von der US Navy für unbemannte Flugzeuge



Zur Unterstützung ihres Programms MQ-25 für unbemannte Luftfahrzeuge zur Betankung ihrer Flugzeuge in der Luft, hat sich die US Navy für ein Sprach- und Datenkommunikationssystem von Frequentis entschieden. Schon in der Vergangenheit lieferte Frequentis Sprachkommunikationssysteme für Flugzeug- und Helikopterträger an den langjährigen Kunden. Das bestätigt die Konzernstrategie, mit Bestandskunden zu wachsen. Das neue System erlaubt eine nahtlose Integration in die IP-Infrastruktur und entspricht den höchsten Sicherheits¬anforderungen. Das Projektvolumen beträgt rund 8,5 Mio. USD (rund 7,7 Mio. EUR), die Umsetzung erfolgt bis März 2021.



