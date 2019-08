Die aktuelle Berichtssaison scheint einen neuen Star gefunden zu haben. Denn nachdem es in den letzten Quartalen nicht immer rund für die Aktie des E-Commerce-Akteurs Zalando (WKN: ZAL111) gelaufen ist, konnte das Papier nun einen regelrechten Paukenschlag landen. Mit einem Plus von aktuell über 10 % setzt sich die Aktie von Zalando am heutigen Donnerstag an die Spitze vieler Rankings, was einzig und alleine auf solide oder, besser, vermeintlich hervorragende Quartalszahlen gestützt werden kann. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...