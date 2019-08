Die Royal Bank of Scotland (ISIN: GB00B7T77214) wird den Aktionären eine Zwischendividende in Höhe von 2 Pence sowie eine Sonderdividende von 12 Pence ausbezahlen, wie am Freitag berichtet wurde. Die Ausschüttung der Zwischendividende und der Sonderdividende erfolgt am 20. September 2019 (Ex-Dividenden Tag: 15. August 2019). Für das letzte Geschäftsjahr wurden insgesamt 5,5 Pence (ca. 6 Eurocent) an regulärer Dividende ...

