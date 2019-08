Frankfurt am Main (ots) - In der runderneuerten App können sich Nutzer Texte vorlesen lassen.



Mit der neuen Audio-Funktion der App F.A.Z. Der Tag werden Leser zu Hörern: Jeder Text ist ab sofort auch gesprochen verfügbar. Eingeloggte Nutzer können die neue Funktion für alle frei verfügbaren Texte abrufen, Abonnenten des Digital-Abonnements "F+" erhalten alle Texte auch als Sprachausgabe. Das Audio-Angebot startet in einer Beta-Version, wird kontinuierlich weiter verbessert und bald auf weiteren F.A.Z.-Plattformen zur Verfügung stehen.



Die technologische Grundlage ist "WaveNet", ein Text-to-Speech-System aus der Google-Cloud-Plattform, das Fließtext in eine akustische Sprachausgabe verwandelt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) experimentiert mit Audio-Funktionalitäten innerhalb eines Projekts, das vom Google Digital News Initiative Fund unterstützt wird.



Neben der Einführung der neuen Audio-Funktion wurde F.A.Z. Der Tag optisch neu gestaltet und um zusätzliche Funktionen erweitert. Die App bietet die wichtigsten Themen der letzten 24 Stunden, optisch opulent aufbereitet, und wurde bereits mehr als 900 000 mal heruntergeladen. Sie ist für alle iOS- und Android-Geräte im App Store und im Google Play Store verfügbar: https://www.faz.net/tagaudio



Die Audio-Funktionalitäten sind Teil des kontinuierlich erweiterten Audio-Angebots der F.A.Z. So hat die F.A.Z. ihr Angebot an Podcasts ausgebaut: F.A.Z. Einspruch (https://blogs.faz.net/einspruch/) befasst sich mit Staat & Recht und aktuellen juristisch relevanten Themen, F.A.Z. Digitec (https://blogs.faz.net/digitec/) wirft einen Blick auf die Digitalisierung und die neuesten Entwicklungen im Online-Markt, während der Interview-Podcast "Am Tresen" (https://blogs.faz.net/tresen/) spannende Gespräche mit bekannten Persönlichkeiten bietet. Diese und weitere Podcasts finden sich unter https://blogs.faz.net/podcasts/.



