Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen profitierten von einer schwächeren Industriestimmung in Europa und USA und legten weiter zu, so die Analysten der Nord LB.Die zehnjahres-Rendite sei zeitweilig auf ein neues Rekordtief (-0,466%) geklettert. Die Ankündigung der Besteuerung chinesischer Waren im Wert von rund 300 Mrd. US-Dollar habe die Anleger in US-Staatsanleihen getrieben und für teils erhebliche Kurszuwächse gesorgt. Rendite der zehnjährigen Treasury sei auf 1,90% (2,02%) gefallen. (02.08.2019/alc/a/a) ...

