Es wird erwartet, dass das zweite erneuerbare Energieprojekt von Amazon in der Republik Irland und das siebte im Commonwealth of Virginia jährlich etwa 168.000 MWh saubere Energie produzieren wird, um das Ziel von Amazon zu unterstützen, 100 seiner globalen Geschäftstätigkeit mit erneuerbaren Energien zu betreiben

Die Projekte werden saubere Energie für die Amazon-Web-Services-Rechenzentren des Unternehmens liefern, die Amazon und Millionen von AWS-Kunden weltweit versorgen

Weltweit verfügt Amazon über 66 Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien darunter 51 Solardächer mit einer Kapazität von 1.342 MW und einer jährlichen Energieproduktion von mehr als 3,9 Millionen MWh

Amazon (NASDAQ: AMZN) gab heute das 65. und 66. Projekt des Unternehmens im Bereich der erneuerbaren Energien bekannt. Das jüngste erneuerbare Energieprojekt von Amazon in der EU wird in Cork, Irland, angesiedelt sein und wird der zweite Amazon-Windpark in der Republik Irland sein. Nach der Fertigstellung wird der neue Windpark Amazon 23,2 Megawatt (MW) erneuerbare Kapazität liefern, mit einer erwarteten Erzeugung von 68.000 Megawattstunden (MWh) sauberer Energie pro Jahr. Das neueste erneuerbare Energieprojekt von Amazon in den USA wird sich im Bezirk Pittsylvania County, Virginia, befinden und die siebte Amazon-Solarfarm im Commonwealth of Virginia sein. Nach der Fertigstellung wird der neue Amazon-Solarpark 45 Megawatt (MW) erneuerbare Kapazität liefern und voraussichtlich 100.000 Megawattstunden (MWh) saubere Energie jährlich erzeugen. Beide Projekte sollen 2020 mit der Produktion von sauberer Energie beginnen und die Amazon-Web-Services-Rechenzentren des Unternehmens, die Amazon und Millionen von AWS-Kunden weltweit versorgen, mit sauberer Energie ausstatten.

Darüber hinaus wurden die Investitionen von Amazon in erneuerbare Energien kürzlich im Solar Means Business Report 2018 der Solar Energy Industries Association (SEIA) gewürdigt, der Amazon in den USA auf Platz 1 hinsichtlich der Anzahl der 2018 installierten Solaranlagen vor Ort und auf Platz 2 hinsichtlich der bisher installierten Gesamtmenge an Solaranlagen einstufte. Die Solarprojekte von Amazon in den USA haben das CO2-Äquivalent von mehr als 200 Millionen Meilen LKW-Lieferungen ausgeglichen. Weltweit verfügt Amazon über 66 Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien darunter 51 Solardächer die voraussichtlich 1.342 MW an erneuerbarer Kapazität erzeugen und jährlich mehr als 3,9 Millionen MWh saubere Energie liefern werden.

"Eine bedeutende Rolle bei der Reduzierung der Ursachen des vom Menschen verursachten Klimawandels zu spielen, ist eine wichtige Verpflichtung für Amazon", sagte Kara Hurst, Director of Sustainability bei Amazon. "Große Investitionen in erneuerbare Energien sind ein entscheidender Schritt, um unseren CO2-Fußabdruck weltweit zu senken. Wir werden weiterhin in diese Projekte investieren und freuen uns auf weitere Investitionen in diesem Jahr und darüber hinaus."

"Im Rahmen des Klimaaktionsplans verpflichten wir uns, dass 70 Prozent des irischen Stroms bis 2030 aus erneuerbaren Quellen stammen wird. Die Führungsrolle der Industrie ist der Schlüssel zur Erreichung dieses Ziels", sagte Richard Bruton, Irlands Minister für Kommunikation, Klimaschutz und Umwelt. "Dieses Projekt ist ein weiteres Beispiel für das Engagement von AWS für erneuerbare Energien in Irland, die Einspeisung von sauberer Energie in das Netz und die Unterstützung des irischen Klimaschutzversprechens. Der Bau dieses Projekts wird in diesem Jahr beginnen und ab 2020 zur Förderung der erneuerbaren Energien in Irland beitragen. Wir freuen uns darauf, weiterhin mit AWS zusammenzuarbeiten, um Irland zu einem führenden Land im Bereich der erneuerbaren Energien zu machen."

"Ich möchte Amazon für seine anhaltenden Investitionen in saubere und erneuerbare Energieprojekte im Commonwealth of Virginia loben", sagte Mark R. Warner, Senator aus Virginia. "Dieses Solarenergieprojekt in Pittsylvania County wird zu einer saubereren Umwelt und mehr Arbeitsplätzen in der Gemeinde führen."

"Es ist wunderbar, die Ankündigung dieser neuen Projekte zu sehen, die dazu beitragen werden, mehr erneuerbare Energien in den Commonwealth of Virginia zu bringen, wo Amazon bereits dazu beigetragen hat, bedeutende Solarenergieprojekte ans Netz zu bringen", sagte Ralph Northam, Governor von Virginia. "Amazons neuer Solarpark in Virginia wird Arbeitsplätze und wirtschaftliche Entwicklung im ländlichen Virginia schaffen und unsere Rolle als führender Staat im Bereich der erneuerbaren Energien in den USA weiter ausbauen."

Neben Investitionen in Wind- und Solarenergie hat Amazon eine lange Geschichte des Engagements für Nachhaltigkeit durch innovative Programme wie Shipment Zero, frustfreie Verpackung, Ships in Own Container, Investitionen in die Kreislaufwirtschaft mit dem Closed Loop Fund und zahlreiche andere Initiativen, die täglich von Teams bei Amazon umgesetzt werden. Amazon hat auch das District Energy Project realisiert, bei dem recycelte Energie zum Heizen und Kühlen von mehr als 3 Millionen Quadratmetern Bürofläche verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.amazon.com/sustainability.

