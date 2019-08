In der Bundesregierung hat sich ein wahres Unwesen an extern bestellten "Beratern" und extern in Auftrag gegebenen "Studien" breitgemacht. Kaum ein Hahn allerdings kräht danach, dass es hier um Milliarden geht - das Ganze selten mit erkennbarem praktisch-politischem Nährwert.

Der Beitrag Wie sich die Bundesregierung selbst entmündigt erschien zuerst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...