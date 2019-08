Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen uf "Underweight" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Nach einer Serie von Gewinnwarnungen in wichtigen Kundensektoren sollte ein erwartungsgemäßes Quartal nebst bestätigter Prognose viele Anleger erleichtern, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf Schwächen sei der Markt vorbereitet gewesen, nun aber liege der Fokus auf einer fraglichen Erholung im Jahr 2020./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2019 / 20:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-08-02/10:30

ISIN: DE0006231004