Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Sanofi nach Zahlen von 82 auf 79 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das neue Kursziel resultiere aus dem in seinen Schätzungen nicht mehr berücksichtigten Diabetes-Medikament "Zynquista", schrieb Analyst Stephen McGarry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dieser Einfluss wiege den verbesserten Ausblick für die Ergebnisse aus./mf/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2019 / 19:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2019-08-02/10:30

ISIN: FR0000120578