Japan streicht Südkorea von seiner Liste der Länder mit bevorzugtem Handelsstatus. Seoul fürchtet Auswirkungen auf die bilateralen Beziehungen und die Chip-Industrie, mit unberechenbaren internationalen Konsequenzen.

Der Handelsstreit zwischen Japan und Südkorea eskaliert. Japan streicht Südkorea von seiner Liste der Länder mit bevorzugtem Handelsstatus, wie das japanische Kabinett am Freitag beschloss. Schärfere Kontrollen über den Export sensibler Materialien treten damit am 28. August in Kraft.

Die bereits heftigen Spannungen zwischen den beiden Ländern werden nun noch einmal verschärft. Von dem Statusverlust werden Dutzende Produkte betroffen sein, die auf einer Liste von Dingen stehen, die für die Produktion von Waffen verwendet werden können. Mehr als 200 Güter erfordern bereits eine strenge Inspektion, bevor sie exportiert werden.

Das japanische Handelsministerium teilte zur Begründung mit, Seoul habe eine Vertrauensbeziehung untergraben. Es habe wiederholt japanische Forderungen nach einer Erklärung ...

