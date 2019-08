Der Ölpreis WTI zeigt im Anschluss an die sieben Wochen infolge fallenden US Bestände kaum eine positive Reaktion. Ein fester US Dollar könnte der Grund sein. US Bestände fielen allerdings erstmals seit Langem wieder unter den Fünf-Jahre-Durchschnitt. Wir setzen auf eine Konsolidierung und empfehlen den Brent Inliner ST8VE4 der Societe Generale. Ölpreis WTI: US Bestände fallen unter Fünf-Jahre-Durchschnitt Bullische Signale ...

