Wo steht die US-Wirtschaft aktuell? Wohin steuert die US-Politik? Welche Auswirkungen hat der bevorstehende Präsidentschaftswahlkampf möglicherweise für die US-Wirtschaft? Im Jahr 2019 ist die Lage in den USA nicht immer einfach einzuschätzen. Ein wenig Lichts in Dunkel bringen wollen wir heute mit Alexander Berger, politischer Analyst und Geschäftsführer bei Daubenthaler & Cie. Wichtiger Hinweis: Das Video wurde am 01.08., noch vor den neuen Zollandrohungen von Donald Trump, aufgezeichnet.