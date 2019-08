Das dürfte heute ein eher ungemütlicher Handelstag werden. Anleger hatten in dieser Woche bereits eine Fed-Sitzung und zahlreiche Quartalszahlen zu verdauen, nun kommen drei Tweets hinzu. Drei Tweets, die es in sich haben und bereits für Verwerfungen an den Weltleitbörsen sorgen. Eine neue Eskalationsstufe in Sachen Handelsstreit ist erreicht. Der Marktbericht von der Börse Stuttgart.