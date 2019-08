Vor ziemlich genau einem Jahr befand sich die Aktie von Dr. Hönle (Kürzel: HNL) noch im Kursolymp. Insbesondere die rasante Entwicklung im Bereich Klebstoffe - die eigentlich im Bereich UV-Technik tätige Gesellschaft agiert hier als Zulieferer für die Smartphone-Industrie - ließ Gewinn und Aktienkurs rasant in die Höhe schnellen. In der Spitze brachte es das […] The post Dr. Hönle: Absturz vom Kursolymp appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...