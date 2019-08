Das in Österreich gegründete Software-Unternehmen Dynatrace (hier gehts zur Webseite) ist gestern sehr erfolgreich in New York an die Börse gegangen. Stell dir vor, Aktien waren während der Zeichnungsfrist um 16 US-Dollar angeboten worden, der erste Börsenkurs lag bei 25,50 US-Dollar (!), die Aktie ging gegen Börseschluss auf 23,85 US-Dollar zurück. Wie mir die Wiener Börse ausrichten lässt, könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...