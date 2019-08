Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Ryanair von 13,00 auf 12,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe die Schätzungen und Kursziel für die Fluggesellschaft nach unten angepasst, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Brexit-Wirrwarr und ein harter Preiskampf in Deutschland hatten zuvor Europas größten Billigflieger finanziell im Sinkflug gehalten. Im ersten Geschäftsquartal bis Ende Juni brach der Gewinn deutlich ein./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2019 / 05:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2019-08-02/11:06

ISIN: IE00BYTBXV33