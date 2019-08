Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Siemens nach Zahlen von 116 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Margenentwicklung sei so schwach wie seit dem zweiten Quartal 2015 nicht mehr gewesen, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Volatilität der Ergebnisse dürfte in den kommenden Quartalen zunehmen, unter anderem wegen Restrukturierungsaufwendungen./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2019 / 05:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2019-08-02/11:08

ISIN: DE0007236101