Guten Morgen,die Achterbahnfahrt des Sommers geht in die nächste Runde. War die Fed-Entscheidung gerade schon seitens der Wall Street verdaut und der Markt auf Erholungskurs, twitterte Trump erneut freudig auf die Chinesen drauf los und verhängte neue Strafzölle.Mehr noch: Am Abend steht die EU auf seiner Agenda und wir sind sehr gespannt, was da kommt. Immerhin hatte er es ja bereits früher angekündigt, dass ihm die Handelsbeziehungen, insbesondere was Autos deutscher Produktion betrifft, ein Dorn im Auge sind. Jetzt bekommen also die Europäer zu spüren, was "America First" für sie bedeutet.DAX in gefährlicher LageWas das für die unmittelbare Marktechnik bedeutet, entscheidet sich dann kommende Woche. Insbesondere der DAX hängt mittelfristig am seidenen Faden ,wie schon beschrieben. Heute ging es im Europa-Konzert im DAX bislang rund 270 Punkte wieder in die Knie. Ob das zum Handelsschluss so bleibt, ist abzuwarten. Aktuell wäre damit jedenfalls der seit Jahresanfang bestehende Aufwärtstrend nach unten hin durchbrochen.

