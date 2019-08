Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Wacker Chemie nach Zahlen und einem Analystenwechsel von 83 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Counihan reduzierte in einer am Freitag vorliegenden Studie die operativen Gewinnschätzungen (Ebitda) für den Spezialchemiekonzern. Er prognostiziert nun eine vielversprechendere Kostensituation bei Polysilizium, aber eine schnellere Verschlechterung der Silicon-Margen./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2019 / 04:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-08-02/11:20

ISIN: DE000WCH8881