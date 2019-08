FRANKFURT (Dow Jones)--Metro hat zum 1. November Andrea Euenheim in den Vorstand berufen. Euenheim, 46, wird Arbeitsdirektorin.

Der derzeitige Arbeitsdirektor Heiko Hutmacher hatte laut Unternehmen im Mai Vorstand und Aufsichtsrat darüber informiert, das er nach acht Jahren für eine Verlängerung seines Vertrags über den September 2020 hinaus nicht zur Verfügung steht. Hutmacher, 62, wird bis zum 31. Dezember 2019 im Unternehmen bleiben, um eine reibungslose Übergabe seiner Aufgaben an die neue Arbeitsdirektorin zu garantieren.

Euenheim kommt vom US-Konzern Amazon, wo sie seit 2007 in verschiedenen leitenden Positionen gearbeitet hat, zuletzt als Leiterin Personal für die Globale Expansion, Fusionen und Übernahmen an Amazons Hauptsitz in Seattle.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 02, 2019 05:01 ET (09:01 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.