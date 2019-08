Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Siemens nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 105 auf 98 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das sich eintrübende Konjunkturumfeld habe seine Spuren in der Geschäftsentwicklung des Elektrotechnikkonzerns hinterlassen, schrieb Analyst Alfred Glaser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis und der Free Cashflow hätten die Erwartungen verfehlt. Der Experte reduzierte seine Gewinnprognosen für die Geschäftsjahre 2018/19 und 2019/20./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2019 / 09:36 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2019 / 09:36 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-08-02/11:32

ISIN: DE0007236101